Video: Šikovný trik pri výrobe popcornu: Na toto nezabudnite po vybratí z mikrovlnky!

Pri nákupe balíčkov s kukuricou na prípravu popcornu sa málokedy stretnete s takým, ktorý by obsahoval dlhší ako niekoľkoriadkový návod na prípravu. Obvykle sa v ňom uvádza, že balíček stačí rozprestrieť, vložiť do mikrovlnky a zohrievať niekoľko minút. Potom už len postačuje odstrihnúť vrchnú časť a presypať popcorn do misky.

Ak si chcete zážitok z jedenia popcornu ešte viac spríjemniť, určite vám pomôže video používateľa TikToku Ryana, ktorý v ňom opisuje dodatočný krok po vybratí vrecúška z mikrovlnky.

Trik spočíva v tom, že po vybratí z mikrovlnky treba mierne pootvorené vrecko najprv obrátiť naruby a zatriasť ním nad miskou tak, aby z otvoru vypadli všetky nevypukané kúsky kukurice. Následne môžete vrecko celé otvoriť a vysypať popcorn do čistej misky ako zvyčajne.

Vďaka tomuto triku pri jedení nenatrafíte na tvrdé kúsky kukurice, ktoré pri hryzení môžu ohroziť zdravie vašich zubov.