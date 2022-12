Vianoce vnímajú ľudia v sociálnom zaradení pre seniorov citlivejšie

„Väčšina našich klientov zostáva v zariadení aj počas Štedrého dňa,“ uviedla spoluzakladateľka Agapé Senior Park Adriana Škriniarová s tým, že to individuálne. Je to podľa nej spojené so zdravotným stavom aj s možnosťami rodinných príslušníkov.

Dôchodcovia, ktorí odchádzajú na sviatky na niekoľko dní domov sú podľa riaditeľky Senior house v Leviciach Juliany Hanzovej tí istí, korí chodia domov aj počas roka. „Samozrejme, že je to tým ostatným ľúto,“ doplnila. Podotkla, že sviatky seniori vnímajú prostredníctvom spomienok a očakávaní z návštev.

Zamestnanci sa im snažia vykompenzovať to, čo by mohli dostať doma. „Nemyslím tým len materiálne veci, prostredie, výzdobu či pohostenie. Myslím tým tiež atmosféru, lásku, pozornosť, pohladenie, smiech, spoločné trávenie času pri rozprávkach či vianočnom punči,“ spresnila Hanzová.

Podľa Škriniarovej nemajú pocit, že by boli dôchodcovia z Vianoc deprimovaní či smutní. „Snažíme sa im robiť bohatý program, aby nevnímali samotu, ale to nielen v čase Vianoc, ale celý rok, aby mali veľa vnemov a necítili sa opustení,“ doplnila.

V zariadeniach sociálnych služieb si od začiatku adventu pripravujú vianočnú výzdobu a zdobia stromčeky. O program sa im postarajú aj deti zo škôl s vystúpeniami. Zároveň od začiatku decembra pečú vianočné oblátky, trubičky či koláče. „Pri pečení využívame obľúbené recepty našich klientok,“ doplnila Hanzová.