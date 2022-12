Vykurovanie Košíc geotermálnym teplom podporil aj minister Hirman

"V maximálnej možnej miere sa vynasnažím pomôcť nielen k udeleniu štatútu významnej investície. Výrazne to pomôže pri skrátení času výstavby tohto unikátneho diela, ale aj k získaniu nenávratných finančných zdrojov z eurofondov na udržanie čo najnižšej ceny tepla v meste," uviedol Hirman. Informovalo o tom v pondelok mesto Košice.

V Bruseli podľa ministra možno počítať s podporou projektu. Hirman sa v piatok (16. 12.) zúčastnil na prezentácii projektu pred vedením mesta a starostami obcí po trase budúceho horúcovodu.

Vykurovanie mesta zabezpečuje košická tepláreň (TEKO) z portfólia spoločnosti MH Teplárenský holding, ktorej stopercentným akcionárom je Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

Momentálne sú podľa mesta vydané právoplatné stavebné povolenia na stredisko Svinica - Ďurkov, čerpaciu stanicu Olšovany a teplovod vedúci do TEKO. Zároveň sa spolu s vedením Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) pripravuje výstavba betónového koridoru popod budovaný juhovýchodný obchvat Košíc na rýchloceste R2, do ktorého budú horúcovody uložené.

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa výstavby 14,5 kilometra dlhého horúcovodu a súvisiacich technologických zariadení plánuje MH Teplárenský holding spustiť koncom tohto roka. So skúšobnou a následne plnohodnotnou prevádzkou horúcovodu sa má začať v roku 2026.

Odhadovaná kapacita geotermálneho zdroja z hĺbky viac ako 3000 metrov s teplotou vody 135 stupňov a výdatnosťou 55 litrov za sekundu je až 200 megawattov. Na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v TEKO je z tohto množstva reálne využiteľných okolo 90 megawattov. Ide o uzatvorený cyklus, keď sa geotermálna voda z podzemia po jej ochladení v titánových výmenníkoch tepla vracia naspäť do zeme, kde sa znova ohreje.

Podľa projektového manažéra Ľuboša Kertésza z MH Teplárenského holdingu sa uvažuje aj o výrobe chladenej vody s teplotou šesť stupňov pre plánovaný superpočítač, o ktorého umiestnenie do Košíc a zabezpečenie financovania z plánu obnovy sa usiluje Košický klaster nového priemyslu (CNIC).

Využitie by si našlo aj bezemisné teplo s teplotou zhruba 45 stupňov z vratného potrubia horúcovodu, ktorým by z Košíc prúdila voda naspäť do geotermálneho vrtu. Pravdepodobné je aj využitie zvyškového tepla v oblastiach chovu rýb a hydiny, pestovania zeleniny a ovocia v skleníkoch, sušiarní obilia či dreva. V menšej miere by sa mohlo využívať aj na rekreačné účely a ohrev bazénov.

Doposiaľ sa pri prípravách na privedenie tepla z geotermálnej vody zo Svinice - Ďurkova do Košíc realizovali práce za viac ako desať miliónov eur. MH Teplárenský holding odhaduje celkové investície na viac ako 62,5 milióna eur. Výstavba a uvedenie do prevádzky by mali stáť ďalších zhruba 47,5 milióna eur. Náklady na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov odhadujú na desať miliónov eur. Projekt počíta s podporou z eurofondov vo výške 56 miliónov eur, zvyšok budú tvoriť vlastné finančné zdroje MH Teplárenského holdingu.

Košický primátor Jaroslav Polaček zdôraznil, že aj vďaka geotermálnej energii by mohol celkový podiel obnoviteľných energetických zdrojov na vykurovanie v meste dosiahnuť takmer dve tretiny. „Naše mesto by bolo nielen zelenšie, ale aj ekonomicky silnejšie a obyvatelia by tak mohli využívať výhody stabilných cien tepla. Máme informácie aj o tom, že sa o tento projekt zaujíma aj automobilka Volvo,“ uviedol.