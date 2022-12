Obchodný reťazec sťahuje z predaja viaceré nebezpečné výrobky

Obchodný reťazec TEDi upozorňuje zákazníkov na stiahnutie nebezpečných produktov z trhu. Ide o viaceré dekorácie a závažia obrusov v tvare ovocia. Dôvodom stiahnutia je, že testovanie produktov preukázalo obsah malých častí.

„Malé časti môžu ohroziť zdravie kvôli riziku udusenia, preto sa ďalšie používanie ozdôb neodporúča,“ uvádza spoločnosť TEDi na svojej stránke. Stiahnutie sa týka týchto produktov:

Dekorácia pomaranče

Artiklové číslo: 15399001651000000100

Dekorácia jablko

Artiklové číslo: 22010001651000000100

Závažie na obrus

Artiklové číslo: 87956002411000000200

Foto: tedi.com

Dekorácie v tvare pomarančov sa nachádzali v predajniach od 30.06.2022 do 1.12.2022. Dekorácia jablko a závažie na obrus sa predávali od 30.06.2022 do 28.11.2022 alebo od 29.03.2022 do 28.11.2022.

Zákazníci môžu tovar vrátiť predajniach TEDi, kde im bude vrátená kúpna cena, alebo môžu tovar vymeniť za iný.