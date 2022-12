V zime sa zvyšuje riziko smrteľnej zdravotnej komplikácie. Tieto 4 príznaky neignorujte

Následkom globálneho otepľovania si musíme zvykať na stále extrémnejšie počasie, kedy teploty v lete aj v zime dosahujú nové rekordy. Podľa lekárov však tieto extrémy nielenže ovplyvňujú naše životné podmienky, ale majú dopad aj na naše zdravie.

Výskum publikovaný v akademickom žurnále Circulation ukázal, že mimoriadne chladné a extrémne horúce dni sú spojené s úmrtiami na kardiovaskulárne problémy.

Lekári zistili, že extrémne chladné a teplé počasie môže zvýšiť riziko zástavy srdca a ďalšie srdcové problémy. Podľa výskumu srdcové zlyhanie bolo spojené s najvyšším počtom úmrtí v dôsledku extrémne vysokých a nízkych teplôt.

Kardiovaskulárne ochorenia sú často označované ako tichí zabijaci, pretože mnohí ľudia si neuvedomujú, že s nimi žijú. Experti varovali, že mimoriadne chladné počasie môže mať vplyv na ochorenia, ako je ischemická choroba srdca a srdcové zlyhanie, pričom u niektorých pacientov je zvýšené riziko úmrtia.

Spoluautor štúdie, Haitham Khraishah, odborník na kardiovaskulárne choroby z Lekárskej fakulty Marylandskej univerzity, uviedol, že zmena klímy môže poškodiť zdravie ľudí. Dodal však, že presný dôvod zvýšenia srdcových komplikácií vplyvom teploty nie je jasný:

"Možno to vysvetliť progresívnou povahou srdcového zlyhania ako choroby, ktorá spôsobuje, že pacienti sú náchylní na účinky teploty. Toto je dôležité zistenie, pretože jeden zo štyroch ľudí so srdcovým zlyhaním je znovu prijatý do nemocnice do 30 dní po prepustení a iba 20 percent pacientov so srdcovým zlyhaním prežije 10 rokov po diagnóze."