Vagnerova skupina využíva regrútov na Ukrajine ako "potravu pre delá"

Niektorí slabo vycvičení naverbovaní vojaci dostali smartfóny alebo tablety, ktoré im pomocou satelitných snímok ukazujú trasy postupu a ich cieľ útoku, uviedlo v pondelok v Londýne britské ministerstvo obrany. Vojaci majú k tomu k dispozícii palebné krytie, obrnené vozidlá však len zriedka, dodalo.

„Členom Vagnerovcov, ktorí sa bez povolenia odklonia od svojich útočných trás, hrozí zrejme poprava,“ uvádza ďalej britský rezort obrany. Velitelia sú o ich pohybe informovaní prostredníctvom záberov z dronov na chránených pozíciách.

„Cieľom tejto brutálnej taktiky je zachovať cenné zásoby skúsených veliteľov a obrnených vozidiel na úkor ľahšie dostupných odsúdených regrútov, ktorých ich organizácia hodnotí ako nahraditeľných,“ citoval ministerstvo britský denník The Guardian.

Additional footage from the Georgian Legion's special operation in the Bakhmut area, as a result of which 11 Wagner group fighters were neutralized, several were wounded and taken prisoner. pic.twitter.com/tszqam3Pr8