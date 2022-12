Toto je častá chyba pri rozmrazovaní čelného skla, mnohí vodiči to nevedia

S klesajúcimi teplotami pribúdajú majiteľom áut ďalšie povinnosti, ktorým sa musia venovať predtým, ako s autom vyrazia na cestu. Pre bezpečnosť je mimoriadne dôležité sa postarať o dobrú viditeľnosť cez čelné sklo a ostaté okná, preto je potrebné ich zbaviť nahromadeného snehu, rozmraziť a zabrániť zahmlievaniu .

Existuje niekoľko trikov, ako si pomôcť pri rozmrazovaní skla, či už je to sklopenie clony alebo správne použitie škrabky na ľad. Nikdy na rozmrazovanie skla nepoužívajte vriacu vodu, pretože to môže spôsobiť jeho prasknutie.

V extrémne chladnom počasí môže vriaca voda v skutočnosti zamrznúť rýchlejšie ako studenšia, takže by ste v krátkom čase mohli mať opäť zamrznuté čelné sklo.

Ďalším spôsobom, ako rozmraziť auto, je jednoducho zapnúť kúrenie a počkať, kým sa interiér zahreje. Jedno tlačidlo v autách však môže vodičov zmiasť – ide o tlačidlo na recirkuláciu vzduchu alebo vnútorný okruh.

Na tlačidle je znázornené auto so šípkou smerujúcou do kruhu a v podstate obmedzuje prívod vonkajšieho vzduchu do auta a namiesto toho recirkuluje vzduch vo vnútri vozidla.

Foto: Smile Fight/Shutterstock.com

Tlačidlo recirkulácie vzduchu je skvelé v horúcich letných dňoch, pretože pomáha rýchlejšiemu chladeniu vášho auta. Je tiež užitočné na zabránenie prenikaniu zápachu zvonku do vášho auta. V zime ho však treba vypnúť. Experti z Eden Tyres pre RSVP Live vysvetlili:

„Vo všeobecnosti platí, že keď je vonku chladno, uistite sa, že je tlačidlo recirkulácie vypnuté! Tlačidlo recirkulácie vzduchu je najlepšie používať spolu s klimatizáciou počas teplého počasia. Počas chladnejšieho počasia nemá veľa výhod a môže byť dokonca škodlivé.“

Mnohí vodiči si myslia, že keď zime zapnú kúrenie, nemal by do auta prúdiť vzduch zvonku. Podľa expertov ide o omyl a najlepšie je mať vypnutý vnútorný okruh:

"Hlavnou nevýhodou tlačidla recirkulácie vzduchu je, že zachytáva vlhkosť vo vnútri auta, čo má za následok zarosenie čelných skiel, najmä keď je vonku studený vzduch a vo vlhkom počasí. Ak je vaše vozidlo plne naložené cestujúcimi, môže to spôsobiť dusno a môžete sa cítiť ospalo."

Nie všetky autá majú tlačidlá recirkulácie vzduchu. Novšie autá sú často vybavené senzormi, ktoré monitorujú vzduch a úroveň vlhkosti a automaticky upravujú cirkuláciu vzduchu.