VIDEO Študentka psychológie odhalila trik, ako oklamať myseľ. Takto vás už nebude desiť nervozita

Mollie Trainor ukončila magisterské štúdium psychológie a zároveň je tanečnica a TikTokerka. Vo svojom videu vysvetlila koncept, ktorý môžete použiť, ak práve pociťujete nervozitu.

Mollie počas svojho magisterského štúdia zverejnila video v reakcii na iného používateľky ktorá sa spýtala: "Sociálni vedci, aká je jedna vec, o ktorej viete, že je pravdivá o ľudskom správaní, no nemôžete ju akceptovať?"

Trik je taký jednoduchý, že Mollie nemohla uveriť, že je to pravda, kým to sama nevyskúšala a fungovalo to, píše unilad.com. Povedala:

„Vedeli ste, že ak máte pred vystúpením úzkosť z niečoho, čo sa chystá, môžete sa oklamať, aby ste si mysleli, že ste skôr vzrušení než nervózni? Stačí si povedať nahlas: "Som vzrušený."

Tato technika sa nazýva úzkostné prehodnocovanie.

Dôvodom je to, že vzrušenie a nervozita sú stavy vysokého vzrušenia. Fyziologicky je to, čo sa vám pri oboch deje, dosť podobné. Takže je ľahké prinútiť mozog, aby prehodnotil tieto signály ako vzrušenie a nie ako nervozitu, povedala Mollie.

Nestačí podľa nej povedať si ”Upokoj sa”, pretože pokoj je stav nízkeho vzrušenia. TikTokerka vraj tomu sama neverila, až kým to nevyskúšala na vlastnej koži a fungovalo to.

Jedna štúdia z roku 2013, ktorú uskutočnila študentka na Harvard Business School, testovala teóriu v mnohých situáciách vyvolávajúcich úzkosť. Autorka štúdie Alison Brooks napísala:

„Zatiaľ čo úzkosť je negatívna, averzívna emócia, ktorá poškodzuje výkon, vzrušenie je pozitívna, príjemná emócia, ktorá môže zlepšiť výkon. V očakávaní negatívnych dôsledkov pocitu úzkosti sa mnohí jednotlivci pokúšajú znížiť úzkosť tým, že sa snažia upokojiť. Ale zníženie úzkostných pocitov je ťažké, pretože vysoké vzrušenie je automatické a potláčanie alebo skrývanie úzkosti je často neúčinné.”

Jej zistenia ukázali, že u väčšiny účastníkov štúdie bolo preformulovanie úzkosti na vzrušenie efektívnejšie ako pokus o upokojenie. Zistila tak, že to skutočne zlepšilo výkon účastníkov v situáciách, ako je verejné rozprávanie, spev a plnenie matematických úloh.

Na TikTok Mollie objasnila, že to funguje iba pri úzkosti pred výkonom a nie je určené pre tých, ktorí trpia úzkostnými poruchami. Niekoľko používateľov sa vyjadrilo, že túto techniku ​​často používali a fungovalo to.