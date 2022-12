Pri úteku zo zoo zastrelili štyroch šimpanzov

Informovala o tom agentúra AP.

Zoologická záhrada Furuvik v sobotu vo vyhlásení uviedla, že medzi zachráneným zvieratmi je aj jedno postrelené. Šimpanzi utiekli ešte v stredu a pracovníci zoo ich zastrelili, aby neohrozovali verejnosť.

„To, čo sa stalo, je veľká tragédia a naše obrovské zlyhanie,“ uviedla zoo vo vyhlásení na Facebooku. „Všetci cítime obrovský smútok z toho, čo sa stalo, a smútime za našimi milovanými šimpanzmi Lindou, Torstenom, Santinom a Mandou. Veľmi by sme chceli prísť na to, ako sa to mohlo stať, a vyšetrovanie môže ukázať, kde sme (zlyhali) alebo či sme mohli konať inak.“

Zoo identifikovala preživších šimpanzov ako Selmu, Maria-Magdalenu a Tjobbeho, pričom Selma sa lieči zo zranení. Všetky zvieratá majú veterinárnu starostlivosť.

Zoologická záhrada Furuvik neďaleko mesta Gavle je súčasťou zábavného parku. Podľa webovej stránky parku je to jediná výskumná stanica primátov v severských krajinách.

V poslednom čase nejde o jediný útek zvierat zo švédskych zoologických záhrad. V októbri utiekla jedovatá kobra kráľovská z terária v zoologickej záhrade v Štokholme, no po týždni sa sama vrátila.