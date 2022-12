Pokožka v zime trpí. Stačí však dodržiavať tieto tipy a budete žiariť

Naša pokožka si toho v zime užije poriadne veľa. Chladné počasie, nízka vlhkosť vzduchu, nedostatok slnečného žiarenia a v neposlednom rade vykurovanie. Spojenie týchto všetkých faktorov, zanecháva pokožku suchú, šupinatú a svrbivú.

Chladné počasie a sucho môžu vyvolať xerózu, ekzém, opary a dokonca spôsobiť fľaky na pokožke. To však neznamená, že nemôžete v zime žiariť. Zdravotná sestra, odborníčka na starostlivosť o pleť a zakladateľka Fortheloveofskin Leah Turner hovorí, že je to všetko o preventívnych opatreniach na ochranu pokožky pred zimou. Pre the sun.co.uk povedala:

„Naša koža je náš najväčší orgán a chráni nás pred vonkajším svetom, takže nie je žiadnym prekvapením, že zima jej dá zabrať. Udržiavanie zdravej pokožky nie je len o zlepšení jej vzhľadu. Čím viac podporujeme našu pokožku, aby zostala zdravá a hydratovaná, tým lepšie môže vykonávať svoje základné úlohy. Možno si to neuvedomujete, ale naša pokožka chráni telo pred vírusmi a baktériami, udržuje nás v teple, chráni pred ultrafialovým žiarením a poškodením buniek a pomáha nám reagovať na nebezpečenstvá, akými sú extrémna teplota a bolesť.”

Nečistite príliš

Umývanie pokožky je dôležité pre celkovú hygienu a udržanie baktérií na uzde, no nadmerné čistenie môže, najmä v zime, viac uškodiť ako pomôcť. Príliš veľa čistenia silnými mydlami v skutočnosti znižuje prirodzenú vlhkosť pokožky a necháva ju vystavenú chladnému počasiu s malou prirodzenou ochranou.

Leah Turner odporúča používať krémový čistiaci prostriedok bez mydla alebo čistiaci balzam. Podľa nej sú skvelým spôsobom, ako vás udržať v čistote bez toho, aby ste odstránili prirodzenú ochrannú bariéru pokožky.

Denne používajte hydratačný krém SPF

Každý deň používajte hydratačný krém s SPF. Áno, aj v zime je nutné chárniť pokožku pred UV žiarením. Ak pokožke denne venujete extra vlhkosť, pomáhate jej bojovať proti suchosti a vytvára silnejšiu ochrannú bariéru, píše magazín thesun.co.uk. V chladnejších mesiacoch je vhodné používať bohatší a hustejší hydratačný krém, pretože chladné počasie a ústredné kúrenie môžu pokožku skutočne vysušiť.

Podporte pokožku doplnkami stravy

Doplnky sú skvelým spôsobom, ako podporiť celkové zdravie, imunitu a pohodu, čím podporíte aj pokožku. V zimných mesiacoch naša prirodzená produkcia vitamínu D klesá, keďže sa kvôli kratším dňom menej vystavujeme slnku.

Kľúčová je hydratácia

Dodržiavať pitný režim v zime je o niečo náročnejšie ako v letných horúčavách. Telo však potrebuje na efektívne fungovanie v zime rovnako veľa tekutín ako v lete a naša pokožka sa spolieha na našu vnútornú hydratáciu, aby bola zdravá a dobre hydratovaná. Snažte sa piť vodu pravidelne. Ak vám čistá voda nechutí, siahnite po bylinkových čajoch alebo po vode s plátkom citróna alebo pomaranča.

Vyhýbajte sa horúcej sprche

Zohriať sa v horúcej sprche alebo vani je práve v zimných mesiacoch poriadne lákavé.

Horúca voda môže poškodiť prirodzenú bariéru pokožky. Pokiaľ sa to deje pravidelne, pokožka bude šupinatá, svrbivá a môže vyvolať vznik ekzému, píše portál thesun.co.uk.

Vyspite sa do krásy

Po dlhom dni, počas ktorého vás pokožka chráni pred chladom, baktériami a choroboplodnými zárodkami, s ktorými prídete do kontaktu, sa zotavuje počas spánku. Práve vtedy pokožka obnovuje zásoby kolagénu a opravuje akékoľvek poškodenie, takže počas zimy je kľúčové tento proces podporiť. Uistite sa, že v noci budete spať celých sedem až deväť hodín.

Nezabúdajte na pery

Pery sú často jednou z prvých oblastí tela, ktoré v zime trpia suchosťou, keďže ide o oblasť, ktorá je často vlhká. Balzam na pery je jedným zo základných prvkov zimnej starostlivosti o pleť. Leah Turner radí, aby ste ho používali denne – či už máte pery suché alebo nie.