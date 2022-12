Prečo rozmazať svoj dom v Google Mapách? Takto jednoducho môžete ochrániť svoj domov

Používanie funkcie Street View na oboznámenie sa s cestami a budovami je obrovskou výhodou. Napadlo vám ale, že by to mohlo byť zneužité na narušenie vášho súkromia?

Možno ste si pri používaní Street View v Google Mapách všimli, že niektoré časti sú rozmazané, takže nie je vidieť žiadne podrobnosti. Rozmazávanie tvárí a poznávacích značiek je bežná prax a hoci Google vo svojom Street View bežne nerozmazáva budovy, môžete však o to požiadať.

Umožniť komukoľvek s prístupom na internet pozrieť sa zblízka na váš domov by nemal byť problém. Ten môže nastať, ak je cez okná vidieť do vášho domova. Zločincom umožní obhliadku všetkých prístupových alebo vstupných bodov na vašom pozemku, ako aj kontrolu kamier alebo iných bezpečnostných opatrení. Potenciálnym zlodejom tak pomáha naplánovať si vlámanie do vášho domu. Môžu vidieť akékoľvek CCTV kamery, ktoré máte, alebo kde sú umiestnené dvere a okná, píše thesun.co.uk

Existuje špeciálny trik, ktorý použili napríklad Tony Blair, Sir Paul McCartney a nespočetné množstvo ďalších celebrít. A nie je vyhradený len pre bohatých a slávnych.

Ako požiadať o rozmazanie svojho domu?

Našťastie, je pomerne jednoduché prinútiť Google, aby na Street View rozmazal váš domov, radí portál ladbible.com. Takto to zvládnete aj vy:

Žiadosť o rozmazanie nie je dostupná prostredníctvom prehliadača iOS a Androidu, takže budete musieť použiť počítač. Prejdite do Google Máp a zadajte adresu svojho bydliska.

Keď nájdete svoj domov v službe Street View, kliknite na tlačidlo „nahlásiť problém“ v pravom dolnom rohu. Uistite sa, že váš domov a všetky jeho časti sú úplne obsiahnuté v červenom rámčeku.

V časti „Prečo nahlasujete tento obrázok“ použite nástroj „Požiadať o rozmazanie“ a vyberte možnosť „Môj domov“. Budete požiadaný, aby ste uviedli dôvod, takže tu uveďte dôvody ochrany osobných údajov a tiež zadajte svoju e-mailovú adresu. Keď budtee mať všetko hotové, stačí kliknúť na Odoslať.

Mali by ste však vedieť, že ide o trvalú zmenu, takže ak si z akéhokoľvek dôvodu myslíte, že by ste neskôr mohli mať prospech z toho, že váš dom nebude rozmazaný v zobrazení Street View, nežiadajte o jeho rozmazanie. Môže to byť napríklad vtedy, ak ho budete chcieť použiť ako miesto podnikania.

Možnosť rozmazania celého tela, auta či domu ponúka aj samotný Google na svojej stránke: