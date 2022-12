Prečo sa niektorí ľudia tak ľahko začnú červenať? Odborníci majú odpoveď

Tak to sa možno pýtate, prečo sa to vám stáva tak často, pričom iným líca ani len nezružovejú.

Sčervenanie je bežnou automatickou reakciou nervového systému u ľudí, ktorí pociťujú úzkosť, hovorí profesor psychológie Tracy Dennis-Tiwary. Vyskytuje sa pri uvoľňovaní adrenalínu, ktorý spôsobuje rozšírenie krvných ciev, aby sa zvýšil prietok krvi a cirkulácia kyslíka. To znamená, že viac červených krviniek putuje na povrch vašej pokožky, čo vám dáva červenú farbu, píše portál livestrong.com.

Nemýľte si červenanie so sčervenaním. Reakcie sú fyziologicky rovnaké, ale pocit sčervenania je vo všeobecnosti spojený s cvičením a zvýšením telesnej teploty, zatiaľ čo sčervenanie súvisí s našimi emóciami, povedal profesor psychológie Peter Drummond z Murdoch University. Sčervenanie vám zníži telesnú teplotu a sčervenanie vás ochladí po silnej emócii.

Sčervenanie je niečo, za čo by ste sa nemali hanbiť. Ale ak máte pocit, že sa to stáva často, tu je niekoľko možných príčin, o ktorých by ste mali vedieť

Máte svetlejšiu pokožku

Sčervenanie je viditeľnejšie pre ľudí, ktorí majú svetlejšiu pleť v porovnaní s inými, hovorí Drummond.

Máte vyššiu hladinu estrogénu

Vyššie hladiny estrogénu môžu byť dôvodom ružových líc. Červenanie je preto často silnejšie u žien ako u mužov, vysvetľuje Drummond. "Môže to súvisieť s hormónmi menštruačného cyklu."

Podľa malej štúdie z júna 2015 v ‌Psychoneuroendokrinológii‌ ženy v rôznych časoch menštruačného cyklu môžu byť v tvári červenšie. Môže to byť preto, že estrogén spôsobuje, že krvné cievy sa viac rozširujú, čím sa do pokožky dostáva viac červených krviniek.

Uvedomujete si svoju osobu

Ak sa s niekým stretávate prvýkrát, idete na pracovný pohovor, prezentujete alebo zažívate situáciu, v ktorej sa môžete cítiť skúmaný alebo sledovaný, môže to spôsobiť červenanie

Ľudia, ktorí sú napríklad veľmi znepokojení z toho, ako ich budú hodnotiť iní ľudia, sa aj ľahšie začervenajú, píše portál livestrong.com.