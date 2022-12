Vysoký komisár OSN privítal obnovenie účtov novinárov na Twitteri

Türk zároveň vyzval Twitter, ktorému Musk šéfuje, aby rešpektoval ľudské práva. Správa je prevzatá od agentúry AFP.

„Dobrou správou je, že novinári sa na Twitter vrátili, no stále pretrvávajú vážne obavy,“ uviedol Türk v príspevku na Twitteri. Zároveň trval na tom, že „Twitter má povinnosť rešpektovať ľudské práva“.

Musk čelil v piatok kritike zo strany Európskej únie a Organizácie Spojených národov, keď zablokoval účty vyše pätice novinárov z denníkov The New York Times a The Washington Post či televízie CNN, ktorí podľa neho ohrozovali jeho rodinu. Títo novinári predtým zverejnili príspevky, v ktorých informovali o odstránení ďalšieho z účtov, ktorý monitoroval lety Muskovho súkromného lietadla.

Americký podnikateľ však v piatok večer nečakane oznámil, že zrušené účty budú obnovené.

Türk v sobotu vyjadril obavy nad Muskovymi rozhodnutiami a vyzval ho, aby sa „zaviazal, že sa bude rozhodovať na základe verejne dostupných legilatív, ktoré rešpektujú ľudské práva vrátane slobody slova“.

Umlčiavanie novinárov na Twitteri je posledným kontroverzným krokom Muska, ktorý o sebe vyhlasuje, že je obrancom slobody slova, píše AFP. Musk uviedol, že zablokovanie účtov novinárov a účtu, ktorý sledoval jeho súkromné lietadlo, bolo nevyhnutné. Auto, v ktorom sa viezol jeho syn totiž podľa neho v americkom meste Los Angeles sledoval „bláznivý stalker“, pričom sa zdalo, že z incidentu obviňuje Musk práve sledovanie pohybu svojho lietadla.