Na Mesiaci bol človek naposledy pred 50 rokmi. Astronaut vysvetľuje dôvod

V roku 1969 spravil prvé kroky na Mesiaci Neil Armstrong, čím sa už navždy zapísal do histórie. A v tom čase mnohí očakávali, že návšteva Mesiac bude čoraz bežnejšou záležitosťou, pretože technológia bude neustále napredovať. Posledná posádka, ktorá sa však na Mesiac dostala tam bola o tri roky neskôr, teda presne pred 50 rokmi. Viedol ju veliteľ Eugene Cernan, píše portál unilad.com.

NASA sľúbila, že v najbližších rokoch uvidíme amerických astronautov späť na Mesiaci, možno už v roku 2025. Ale prečo to trvalo tak dlho?

Bývalý administrátor NASA Jim Bridenstine povedal, že to nie je kvôli technologickým alebo vedeckým obmedzeniam, ako by mnohí očakávali. Muž, ktorý viedol agentúru povedal v roku 2018 novinárom: „Keby nebolo politického rizika, boli by sme práve teraz na Mesiaci. V skutočnosti by sme boli pravdepodobne na Marse.” Okrem toho podľa neho program trval príliš dlho a stojí príliš veľa peňazí.

V minulosti astronauti, ktorí navštívili Mesiac, okrem iných povinností zbierali kamene, fotografovali a robili experimenty. Program Apollo im však neposkytol dostatok času na to, aby na Mesiaci vytvorili trvalú ľudskú prítomnosť. Zdá sa však, že sa to mení s programom lunárnej kozmickej lode Orion od NASA, pri ktorej sa dúfa, že ľudia budú tráviť na Mesiaci dlhší čas.

Šéf NASA v rozhovore pre BBC s Laurou Kuenssberg v novembri po štarte rakety Artemis povedal, že v nasledujúcom desaťročí by už ľudia mohli žiť dlhodobo na Mesiaci. „To je to, na čom pracujeme aj v NASA. Nielen dopraviť ľudí na Mesiac. Ale dostať ich aj na povrch znamená mať aj infraštruktúru.” Pokračoval: