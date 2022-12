Malé vrecko na džínsoch nie je zbytočné. Toto je jeho účel

Drobné vrecká sú súčasťou džínsov už viac ako 100 rokov. Až sa takmer zabudlo, na čo boli určené. Koncom 19. storočia ľudia priam volali po malých, tesných vreckách na džínsoch, no napriek tomu, že už nie sú potrebné, sú na našich džínsoch dodnes.

Koncom 19. storočia bolo vrecko všité do džínsov Levi's a bolo vyrobené tak, aby bolo dostatočne veľké na to, aby sa do nich zmestili vreckové hodinky. Dizajn bol patentovaný Straussom a J.W Davisom v máji 1873, píše mirror.co.uk.

Keďže teraz už len málokto nosí vreckové hodinky, tak sa toto vrecko zdá trochu nadbytočné. Počas druhej svetovej sa to však osvedčilo. Vtedy boli dva rohové nity odstránené, aby sa ušetril kov pre vojnové úsilie. Nity sa po vojne opäť vrátili do malých vreciek.

Rôzne značky umiestňujú malé vrecko na rôzne miesta. Niektorí ho dávajú dopredu, vedľa väčšieho vrecka. Iné majú menšie vrecko v bočnom vrecku bežnej veľkosti. Keďže malé vrecko malo slúžiť na vreckové hodinky, na oblekových nohaviciach ho bežne nenájdete. Saká už majú vreckové hodinky, vďaka čomu by boli na nohaviciach nadbytočné.

Sám Levi Strauss mal napríklad vreckové hodinky vo veste obleku, píše insider.com. Nohavice s malým vreckom sa nazývajú „nohavice s piatimi vreckami“, ale malé vrecko v skutočnosti nie je piate. Piate vrecko je v skutočnosti vľavo vzadu, pridané k džínsom Levi's 501 v roku 1901.