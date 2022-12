Viacerí lekári z Liptovskej nemocnice avizujú odchod, ak z nej spravia komunitnú

Po piatkovom stretnutí v Liptovskom Mikuláši ku kategorizácii nemocníc o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

„Mladý lekár nie je motivovaný, v takejto nemocnici nezostane, chce napredovať, odborne, profesionálne, prakticky. Takáto nemocnica si nikdy neudrží takýchto lekárov a pôjde to postupne ku dnu až sa úplne zavrie. Či už ambulantná alebo nemocničná sféra tu týmto spôsobnom zanikne,“ povedal primár traumatologického oddelenia v LNsP Marián Selecký.

Námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť LNsP Ján Drobčo si myslí, že lekári nebudú mať motiváciu pracovať v nemocnici s najnižším stupňom. „Zaradenie našej nemocnice medzi prvé typy neprinesie žiadny benefit pre nás ako obyvateľov Liptova. V médiách sú často proklamované veľké benefity, ako kategorizácia zvýši kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov, avšak nikde sa nehovorí, že táto kvalita nebude bežne dostupná všetkým obyvateľom Slovenska vrátane obyvateľov Liptova,“ uviedol.

Budúcnosť liptovskomikulášskej nemocnice by mala byť známa ešte tento mesiac. Ministerstvo zdravotníctva do konca roka zverejní základnú kostru novej nemocničnej siete. Pôjde o konkrétny zoznam nemocníc s ich zaradením do jednotlivých úrovní od druhej po piatu. Zároveň určí zoznam základných povinných medicínskych programov, ktoré musia nemocnice v danej úrovni spĺňať. Ďalšie, doplnkové programy chce rezort zverejniť do konca marca 2023.