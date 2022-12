Kollár chce, aby na budúci týždeň bola schválená zmena ústavy aj rozpočet

Šéf parlamentu to vyhlásil s tým, že rokovať o tom chce so zástupcami opozície i koalície.

Kollár tvrdí, že prioritou je prijať rozpočet a pripraviť Slovensko na predčasné parlamentné voľby, ktoré by sa mali konať najneskôr do konca júna. „Budeme sa snažiť pripraviť všetko na budúci týždeň tak, aby sme tieto kroky naplnili,“ oznámil.

Šéf parlamentu upozornil, že ak nebude prijatý rozpočet, nebude si môcť plniť vláda záväzky voči zdravotníkom, učiteľom i ďalším občanom. Nebude podľa neho vedieť ani garantovať ceny energií. „Je to ho veľa, aké problémy by to spôsobilo,“ podotkol.