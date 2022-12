Najhoršia miestnosť na sušenie bielizne počas zimy: Sem ju určite neodkladajte!

Teplé letné mesiace poskytujú všetkým dostatok priestoru na sušenie bielizne vonku. Ak aj nemáte balkón, dvor alebo záhradu a nemáte možnosť používať sušičku, neustále vetranie dodáva dobré podmienky na sušenie aj v interiéri.

Zima je však pre sušenie bielizne náročnejšia, keďže väčšina z nás ju musí skladovať vnútri. V tejto súvislosti by ste mali dôsledne zvážiť, do ktorej miestnosti ju uložíte, pretože nie všetky sú na to rovnako vhodné.

Experti z britskej spoločnosti Bed Kingdom varujú najmä pred sušením bielizne v spálni, čo by podľa nich mohlo prispieť nielen k tvorbe plesní a nadmernému zvlhčovaniu vzduchu, ale aj k ochoreniam a dýchacím ťažkostiam.

„Spálňa je jednou z miestností, kde trávime najviac času,“ podotýkajú odborníci z ďalšej britskej spoločnosti In The Wash, ktorá sa špecializuje na distribúciu pracích prostriedkov a pomôcok. „Mokrú bielizeň by ste mali držať mimo priestorov, kde trávite množstvo času, keďže podporuje tvorbu plesní a zvyšuje riziko zdravotných ťažkostí.“

Sušenie bielizne v nedostatočne vetraných priestoroch prispieva k zamoreniu plesňami, čo môže z dlhodobého hľadiska ohroziť stavebnú štruktúru stien. Bed Kingdom preto odporúča zaobstarať si odvlhčovač vzduchu.

Experti ďalej neodporúčajú sušiť bielizeň na radiátore, keďže aj takýto spôsob vedie k zvyšovaniu množstva plesní v domácnosti a následnému vzniku alergií a pľúcnych ťažkostí. Bielizeň na radiátoroch okrem toho bráni efektívnemu vykurovaniu miestnosti, čo vedie k zvýšeným energetickým nákladom. Lepšie preto ušetríte občasným používaním odvlhčovača.

Spálňa je okrem toho nevhodná na sušenie bielizne aj preto, že je obvykle menšia ako zvyšné miestnosti, a vzduch v nej teda zvlhne rýchlejšie ako inde v domácnosti, nehovoriac o nepraktickosti takéhoto riešenia.

„Samozrejme, ak máte menšiu spálňu, jej zaplnením množstvom mokrej bielizne dochádza k ďalšiemu obmedzeniu cirkulácie vzduchu. V takýchto malých priestoroch sa hore uvedený problém teda ešte stupňuje,“ vysvetľujú odborníci.

Kam teda odložiť vypratú bielizeň, ak sa musíte spoliehať na sušenie v interiéri? Najlepšie je vyhradiť si pre ňu špeciálnu prázdnu miestnosť alebo garáž. Dobrou voľbou je aj najmenej využívaná miestnosť v dome, pričom netreba zabúdať na jej pravidelné a časté vetranie. V menších bytoch sa snažte umiestniť sušiak čo najbližšie k radiátoru.