Video: V Berlíne prasklo gigantické akvárium, voda zaplavila niekoľko ulíc

V hoteli, ktorý sa v budove nachádza, bolo okolo 05.45 h počuť veľmi hlasný zvuk. Následne na sa na ulicu zrútili časti fasády budovy DomAquarée.

„Akvárium je poškodené, uniká z neho voda. Situácia v tejto chvíli nie je jasná,“ uviedla miestna hasičská služba na sociálnej sieti Twitter. Zároveň dodala, že na miesto bolo vyslaných 100 hasičov.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN