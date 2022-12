Kollár: Čím skôr si zmeníme ústavu, tým skôr budú predčasné voľby

Upozornil, že po štvrtkovom večernom rozhovore s prezidentkou Zuzanou Čaputovou má od hlavy štátu úlohu zabezpečiť najneskôr do konca januára úpravu ústavy, ktorá by dovolila poslancom skrátenie volebného obdobia. Využije na to predstavený návrh z dielne Sme rodina, avizuje však pozmeňujúci návrh. „Umožní, aby toto rozhodnutie o zmene ústavy mohlo byť prijaté aj uznesením poslancov,“ vysvetlil.

Mieni, že k tomuto kroku by mohlo teoreticky dôjsť ešte na decembrovej schôdzi, prípadne hneď v úvode januárovej, ktorá sa začína až na konci prvého mesiaca nového roka. „Ak by sa tak stalo trebárs aj v tom januári, akonáhle sa to objaví v Zbierke zákonov, v podstate na druhý deň môžeme 90 hlasmi schváliť skrátenie volebného obdobia a vyhlásiť predčasné voľby,“ upozornil. Za reálny tak považuje termín na prelome mája a júna. Dodal, že i prezidentka apelovala, aby sa voľby uskutočnili v čo najskoršom možnom termíne. Kollár zároveň odmietol úvahy lídra SaS Richarda Sulíka o možnej rekonštrukcii vlády.

Líder Sme rodina zdôraznil, že popri vyhlásení predčasných volieb je prioritou najmä schválenie rozpočtu na budúci rok, čo umožní pomoc domácnostiam a firmám ohrozovaným drahými energiami či vyplatenie prisľúbených platieb zdravotníkom. Verí v konštruktívny prístup opozície. „Už v piatok zvolám poslanecké grémium,“ uistil. Predpokladá, že k rozpočtu prijmú v pléne pozmeňujúce návrhy.