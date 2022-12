Sulík: Zvažovali sme i stiahnutie návrhu na vyslovenie nedôvery vláde

Najnovší prieskum volebných preferencií: Takto by Slováci hlasovali o zložení parlamentu v decembri

DNES - 6:01 Domáce

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali začiatkom decembra, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 20,2 percenta. Nasleduje Smer-SD so 16,1 percenta a Progresívne Slovensko s 11,8 percenta hlasov.