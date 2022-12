Kollár ide s Hegerom za prezidentkou, preferuje predčasné voľby

Kollár je za predčasné voľby, ktoré by sa podľa neho mohli konať v máji či júni. Informoval o tom médiá.

„Každý poslanec sa rozhodol, ako to cítil. Je to realita. Urobím len jednu jedinú vec a všetky moje kroky pôjdu k tomu, aby sme čo najviac ochránili občanov Slovenska,“ uviedol. Poukázal pritom na zatiaľ neschválený štátny rozpočet či na ceny energií a ďalšie potrebné opatrenia. „Po páde vlády môže byť veľký chaos,“ upozornil

Na margo procesu pádu vlády poznamenal, že človek by mal vedieť aj hrdo padnúť. „Cítil som dosť silný pocit prenesenej hanby, že ani padnúť nevieme dôstojne,“ uviedol. Nekomentoval informácie, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) mal podpísať demisiu a následne ju vziať späť.

Dodal, že o záveroch rokovaní s prezidentkou a premiérom budú v piatok (16. 12.) ráno informovať aj poslancov, a že zvolá poslanecké grémium. Čo sa týka zmeny Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami, uviedol, že by mohol prísť návrh na hlasovanie v parlamente budúci týždeň. Verí, že ho prijme drvivá väčšina poslancov. Poukázal na potrebu jeho prijatia, aby bolo možné vyhlásiť predčasné voľby. Ak by vláda v demisii priniesla podobný návrh aj s návrhom na skrátené legislatívne konanie a hlava štátu by to odobrila, vie si predstaviť aj tento spôsob prijatia ústavnej zmeny.