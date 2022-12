Pellegrini: Neschopná vláda padla, nebudeme súčasťou žiadnej novej 76

Líder strany a nezaradený poslanec Peter Pellegrini trvá na predčasných voľbách a deklaruje podporu zmene Ústavy SR v súvislosti s možnosťou skrátiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR. Pellegrini to vyhlásil potom, čo parlament vyslovil vláde nedôveru. Po schválení zmeny ústavy si vie predstaviť podporu štátnemu rozpočtu, ak by sa prijali pozmeňujúce návrhy jeho poslancov.

„Odmietam slová Richarda Sulíka (SaS), že by teraz mala vzniknúť nejaká nová vláda, ktorá by sa mohla uchádzať o dôveru. Úplne som bol prekvapený z jeho slov, že ako opozičná strana je schopný poskytnúť hlasy na vyslovenie dôvery akejsi vláde, ktorá by tu mohla byť poskladaná bez toho, aby boli predčasné voľby,“ povedal Pellegrini. Za jediné riešenie považuje poctivé demokratické voľby. Predstavitelia doterajšej vládnej koalície by si mali podľa neho uvedomiť, že im to nevyšlo a dohodnúť sa na predčasných voľbách. Pellegrini preferuje ich termín do začiatku leta 2023.

Samotný proces pádu vlády podľa slov Pellegriniho svedčí o tom, ako táto vláda fungovala. „Vláda a jej predstavitelia nevedia ani elegantne padnúť,“ podotkol. Dodal, že aj prehrať treba vedieť dôstojne. Označil za prezieravé a správne, že sa Hlas-SD pripojil k návrhu SaS na vyslovenie nedôvery vláde. „Len keď sme dostali na palubu SaS, mali sme akú takú šancu, že všetkých ich 20 poslancov za pád vlády zahlasuje,“ dodal. Mrzí ho, že im Smer-SD tento krok vyčítal a poukázal na ich radosť z finálneho výsledku hlasovania. Pád vlády Eduarda Hegera (OĽANO) označil za najkrajší darček slovenským ľuďom pod vianočný darček.