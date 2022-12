Vianočné vyhorenie: Ako sa vyhnúť syndrómu darcu a užiť si sviatky?

Predvianočné obdobie plné obdarúvania môže byť na jednu osobu veľa. Kúpiť všetky darčeky, navštíviť trhy, pracovné večierky, napiecť koláče a podobne. Ak si toto všetko vezmete na seba, riskujete vyhorenie, píše portál lifehacker.com.

Syndróm darcu je termín, ktorý vymysleli Amelia a Emily Nagowski a použili ho vo svojej knihe Burnout. Ide o typ syndrómu vyhorenia a v tomto období sú naň ľudia často náchylní.

Ako dávanie spôsobuje syndróm vyhorenia?

Problémom je, keď si ľudia myslia, že pomoc druhým je spôsob, ako sa dostanú cez svoj stres. Namiesto toho, aby ste sa starali o seba, sa staráte o všetkých ostatných na svoju vlastnú škodu. V epizóde o syndróme ľudského darcu pre ich podcast Feminist Survival Project Emily Nagowski povedala:

"Ak by sme sa rozhodli navrhnúť systém na vyhorenie polovice populácie emocionálnym vyčerpaním, nemohli by sme vymyslieť nič efektívnejšie."

Ako sa vyhnúť sviatočnému vyhoreniu?

Všímať si varovné znaky na sebe je prvým spôsobom, ako prežiť sviatky a vyhnúť sa vyhoreniu. Amelia a Emily Nagowski radia sledovať, ako sa cítite, keď dávate niekomu, kto vás podporuje a dáva naspäť. Ak ľudia okolo vás len berú, nechajte ich odísť alebo im jasne povedzte, že potrebujete pomôcť alebo nech očakávajú menej.

Ak sú to vaši priatelia, váš šéf alebo člen širšej rodiny, môže to byť ťažké. Nacvičte si, ako povedať „nie“, „v tejto chvíli to nemôžem urobiť“ alebo dokonca byť nedostupný.

Sestry Nagowski hovoria, že často cítime nielen to, že musíme robiť všetko sami, ale začíname pociťovať odpor voči každému, kto nerobí toľko ako my. Radia, aby ste sa namiesto pohoršovania tešili z toho, že ľudia okolo vás si oddýchnu.

Pouvažujte o tom, že odídete z rodinnej oslavy skôr, aby ste dostali deti do postele skôr, ako sa rozbláznia a vy budete ľutovať každé životné rozhodnutie, ktoré ste kedy urobili. Namiesto žiarlivosti, že vaša bezdetná sestra trávi Nový rok na koncerte, buďte za ňu radi. Skúste si vziať trochu toho pohodlia a radosti pre seba, bez ospravedlňovania, bez toho, aby vás niekto o niečo žiadal alebo aby ste sa za to cítili vinní. Pritúľte sa a pozrite si vtipný film. Porozprávajte sa, prejdite sa v chladnom nočnom vzduchu a pozerajte sa na hviezdy. Alebo si schuti zakričte, hovoria Amelia a Emily Nagowski.