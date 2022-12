Európska centrálna banka zvýšila kľúčové úrokové sadzby

Úroková sadzba z vkladov tak stúpne na 2 %, sadzba na hlavné refinančné operácie na 2,50 % a sadzba na jednodňové refinančné operácie sa zvýši na 2,75 %. Informácie pochádzajú z agentúr AFP a Reuters.

Úrokové sadzby ECB tak dosiahli najvyššiu úroveň za 14 rokov, aj keď sa tempo ich dvíhania spomalilo zo 75 bázických bodov na predchádzajúcich zasadaniach banky.

ECB vo štvrtok zdôraznila, že sadzby sa budú musieť aj naďalej zvyšovať, keďže inflácia v eurozóne je vysoká. Banka zároveň revidovala výrazne nahor svoju prognózu rastu spotrebiteľských cien.

Podľa najnovšej predpovede ECB priemerná miera inflácie dosiahne v tomto roku 8,4 % a v roku 2023 klesne na 6,3 %. V nasledujúcich rokoch banka očakáva infláciu v priemere 3,4 % v roku 2024 a 2,3 % v roku 2025.

Pokiaľ ide hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny ECB predpovedá, že sa môže znížiť v súčasnom, 4. štvrťroku 2022 aj v nasledujúcom 1. štvrťroku 2023 v dôsledku energetickej krízy, vysokej neistoty, oslabenia globálnej ekonomickej aktivity a prísnejších podmienok financovania.

Celkovo centrálna banka teraz vidí rast ekonomiky regiónu, ktorý zaviedol euro, o 3,4 % v roku 2022, o 0,5 % v roku 2023, o 1,9 % v roku 2024 a o 1,8 % v roku 2025.

ECB vo štvrtok oznámila tiež, že od marca začne znižovať objem dlhopisov eurozóny vo svojom portfóliu v hodnote 5 biliónov eur. To je ďalší krok smerom k prísnejšej politike banky v rámci boja proti vysokej inflácii.

ECB uviedla, že od marca do konca 2. štvrťroka 2023 zníži držbu dlhopisov z Programu nákupu aktív (APP) priemerným tempom 15 miliárd eur, pričom ďalšie tempo určí časom. A urobí to tak, že už znova neinvestuje do časti splatných dlhopisov. Podrobnejšie parametre pre zníženie budú poskytnuté po februárovom zasadnutí.

„Portfólio programu nákupu aktív (APP) bude klesať meraným a predvídateľným tempom,“ uviedla ECB vo vyhlásení.

„Rada guvernérov bude pravidelne prehodnocovať tempo znižovania portfólia APP, aby sa zabezpečilo, že zostane v súlade s celkovou stratégiou a menovou politikou, aby sa zachovalo fungovanie trhu a pevná kontrola nad krátkodobými podmienkami na peňažnom trhu,“ uviedla banka.

ECB bude aj naďalej podporovať trhy s dlhopismi, keďže jej plán vylučuje dlh vo výške 1,7 bilióna eur, ktorý nakúpila prostredníctvom flexibilnejšieho Programu núdzových nákupov počas pandémie (PEPP) od vypuknutia ochorenia COVID-19 v roku 2020. ECB sa už predtým rozhodla pokračovať v nahrádzaní splatného dlhu PEPP do konca roku 2024.

Proces odstraňovania dlhu zo súvahy banky, známy ako kvantitatívne sprísňovanie (QT), nasleduje po podobnom kroku americkej centrálnej banky Fed začiatkom tohto roka.