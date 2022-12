FOTO Hrozivý sken ukázal, aké nebezpečné sú pre deti vianočné ozdoby

Zdravotníci vyzývajú rodičov, aby dávali pozor na svoje deti, keď sa hrajú pri vianočnom stromčeku. Samozrejme, nemôžete deti zabaliť do vaty, aby sa vyhli všetkým nebezpečenstvám, takže incidentom sa niekedy vyhnúť nedá.

Zdravotníci na sociálnej sieti odhalili sken, ukazujúci kúsok ozdoby, ktorú batoľa prehltlo. Išlo o vrchnú časť ozdoby, na ktorú sa upevňuje šnúrka alebo háčik a zavesí sa na stromček.

Tento príbeh sa našťastie neskončil zle, dieťa mohlo dýchať, kým ozdobu neodstránili.

Dusenie sa patrí k častým dôvodom úmrtí detí a mnohé si vyžadujú nemocničné ošetrenia. Preto je dôležité vedieť, ako dieťaťu pomôcť, ak prehltne niečo, čo sa mu v hrdle zasekne. Magazín thesun.co.uk radí, že ak vidíte predmet uviaznutý v ústach vášho dieťaťa, vyberte ho, pretože slepé štuchnutie do neho by mohlo veci zhoršiť. Ak dieťa kašle, povzbuďte ho, aby pokračovalo. Môže byť schopné predmet vykašľať. Hlavne ho nenechávajte samé.

Ak kašeľ nie je účinný, okamžite zavolajte pomoc. Ak je dieťa pri vedomí, použite údery po chrbte.

Čo sa týka dekorácií a malých ozdôb, je dôležité, aby ste s nimi mali svoje deti neustále pod dohľadom, aby ste sa vyhli možnému nebezpečenstvu udusenia alebo otravy, uviedli odborníci z National Capital Poison Center v USA. Sklenené vianočné ozdoby môžu byť atraktívne pre malé deti a je možné ich ľahko rozbiť. Následným problémom môže byť porezanie, no niektoré ozdoby obsahujú aj olovo, ortuť či metylénchlorid, ktoré môžu spôsobiť otravu.

Ďalšie vianočné nebezpečenstvá

Okrem nebezpečenstva udusenia odborníci varujú, že aj vaše ozdoby a stromček môžu poškodiť vaše zdravie, píše thesun.co.uk.

Jedným z hlavných ochorení, ktoré by ste mohli mať, je tzv. syndróm vianočného stromčeka. Príliš silné svetielka môžu poškodiť zrak. Roztoče sú jedným z najbežnejších respiračných alergénov a môžu sa dostať do domu na živých aj umelých vianočných stromčekoch, ako aj na ozdobách a svetle. Pleseň na vašom vianočnom stromčeku by zase mohla spôsobiť dýchacie problémy.