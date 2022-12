Česká vláda schválila energetický strop pre veľké firmy

Jeho výška bude rovnaká ako pre domácnosti a malé a stredné podniky, teda päť korún (0,21 eura) za kilowatthodinu elektriny a 2,50 koruny (0,1 eura) za kilowatthodinu plynu bez DPH. Po rokovaní kabinetu to oznámil český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela.

Síkela zdôraznil, že pre veľké firmy sú rovnaké podmienky ako pre ostatných odberateľov, ktoré majú motivovať k zníženiu spotreby. Zastropovanie preto platí do výšky 80 percent najvyššej mesačnej spotreby za posledných päť rokov. Podpora sa bude vyplácať spätne každý štvrťrok. Pomoc nebude automatická, bude nutné o ňu žiadať.

„Je to výsledok dlhých náročných rokovaní a umenia možného v kontexte dočasného krízového rámca EK,“ komentoval schválenie opatrenia prezident Hospodárskej komory ČR Vladimír Dlouhý. „Nie je to ideálne riešenie, bolo by lepšie celoeurópske, ale toho sa nedočkáme,“ povedal Dlouhý. Opatrenie bude musieť notifikovať Európska komisia, ale podľa Dlouhého sa neočakávajú komplikácie.

Síkela zdôraznil, že podpora veľkých firiem bola pôvodne proti pravidlám jednotného trhu a bol nutný súhlas Európskej komisie. „Od začiatku energetickej krízy sme intenzívne rokovali a snažili sme sa vyrokovať výnimku z týchto pravidiel,“ vysvetlil minister. EK ju schválila v novembri, vďaka tomu bolo podľa Síkelu možné zastropovať ceny v Česku.

Podarilo sa dohodnúť maximálnu výšku podpory pre jeden podnik, ktorá je vo všetkých členských štátoch rovnaká, čo by malo zaručiť, aby české firmy neboli v nevýhode. „Nemôže byť konkurenčná nevýhoda pre naše firmy, čo je veľmi dôležité, lebo sme najpriemyselnejšia krajina EÚ,“ povedal minister financií Zbyněk Stanjura.

Pre malé a stredné podniky vláda zastropovala ceny ešte v októbri. Pri veľkých firmách kládla česká vláda dôraz na celoeurópskeho riešenie, ktoré sa pokúšala v rámci svojho predsedníctva v Rade EÚ presadiť. Zároveň s tým však pripravovala domáce riešenie v prípade, ak by k riešeniu celej EÚ nedošlo.