Valorizácia miezd je daná zákonom, učitelia peniaze dostanú

Preto učitelia peniaze dostanú zo zákona, aj keď neprejde v parlamente štátny rozpočet. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

Poznamenal, že aj keby fungovali v rozpočtovom provizóriu, tak by to museli hradiť z vlastných prostriedkov v rozpočtovej kapitole školstva. „To znamená, že tie peniaze by sme zobrali niekde inde školstvu. Čiže by sme nemohli dlhodobo plniť túto úlohu a suplovať neprijatý rozpočet. Viedlo by to nevyhnutne k ochromeniu fungovania rezortu školstva,“ povedal minister. Ako doplnil, prostriedky by museli zobrať niekomu inému a dať ich zákonom daným tabuľkovým platom. Zatiaľ nevie povedať, odkiaľ by financie začali škrtať ako prvé.

Horecký poznamenal, že všetkými cestami bude hľadať spôsob, ako zatraktívniť učiteľské povolanie. „Sú tu dve alternatívy, ako to urobiť. Pôjdeme tou, ktorá bude prijateľnejšia pre ministerstvo financií,“ dodal.