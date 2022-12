Remišová: Strane SaS ide o rozbitie vlády

V súvislosti s možným pádom vlády to uviedla vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová.

„Neverím tomu, že by im išlo o to, aby zachránili vládu a umožnili jej dovládnuť. Neustále menia požiadavky a na tie, ktoré už vyslovili, nabaľujú nové,“ povedala ministerka investícií, informatizácie a regionálneho rozvoja na adresu liberálov. Na rozdiel od svojich kolegov Jany Žitnanskej a Juraja Šeligu zo strany si nemyslí, že rekonštrukcia vlády je riešením. „Môj názor je iný, ale v poriadku, môžeme sa o tom rozprávať, aj sa budeme, predpokladám, o tom rozprávať dnes večer s partnermi z vlády,“ avizovala. Zdôraznila však, že vláda by sa v súčasnosti mala sústrediť na pomoc pre ľudí.

Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) tiež nie je stotožnená s rekonštrukciou vlády. „Na tento rok mi stačila jedna rekonštrukcia, rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie,“ povedala pred novinármi. Priznala, že rokovania o osude vlády ponúkajú viaceré riešenia, ani k jednému možnému scenáru sa však vyjadriť nechcela s odvolaním sa na pokračovanie diskusie.