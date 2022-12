Agrorezort podporí špeciálnu rastlinnú výrobu sumou 16 mil. eur

Podpora na jedného žiadateľa je maximálne 250.000 eur, žiadať o ňu možno od 15. decembra. Vyplácať sa bude v 1. štvrťroku 2023. Informoval o tom po rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) za účasti predstaviteľov pestovateľských zväzov.

„Som veľmi rád, že dnes môžeme ohlásiť dobrú správu pre všetkých ovocinárov, zeleninárov, pestovateľov viniča, cukrovej repy, ale aj skleníkarov a tých, ktorí pestujú pod fóliovníkmi. Vedeli sme vyčleniť 16 miliónov eur na podporu spomínaných sektorov tzv. špecializovanej rastlinnej výroby, aby sme zabezpečili pre Slovensko aj v tomto náročnom období cenovo dostupné, čerstvé, zdravé ovocie, zeleninu, zemiaky,“ priblížil Vlčan.

Pomoc ide podľa neho v rámci tzv. Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. „Je to schéma štátnej pomoci, ktorá nám bola schválená Bruselom pred pár dňami. Výzva bude otvorená od polnoci 15. decembra do konca tohto roka. Chcel by som preto vyzvať všetkých ovocinárov, zeleninárov, všetkých pestovateľov zemiakov, viniča aj tých, ktorí pestujú paradajky v skleníkoch, aby sa do tejto výzvy zapojili a aby produkčné plochy neodstavovali z výroby a ďalej produkovali pre slovenskú obchodnú sieť,“ podčiarkol agrominister.

Podpora sa bude podľa neho vyplácať počas prvého kvartála budúceho roku. „My sa vynasnažíme, aby platobné miesto Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) čo najskôr sprocesovalo všetky žiadosti. Na webovej stránke NPPC môžu potenciálni žiadatelia cez jednoduchú aplikáciu v kalkulačke zistiť, na akú plochu, pri akej sadzbe a na akú čiastku sú oprávnení,“ dodal Vlčan.

Pestovateľské zväzy výzvu na podporu vítajú. „Veľmi vítame, že pán minister naďalej udržiava sektor cukrovej repy medzi špecializovanou rastlinnou výrobou, pretože tento sektor ročne v dvoch cukrovaroch vyprodukuje do 200.000 ton cukru. Sme už posledný sektor, ktorý zabezpečuje potravinovú sebestačnosť Slovenska,“ povedal predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska Robert Kovács.

Podľa slov predsedu Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR Jozefa Šumichrasta je ohlásenie podpory „dobrou správou“. „Tento rok bol veľmi ťažký pre zemiakarov a zeleninárov. Sucho nás veľmi potrápilo. Náklady na energiu na zavlažovanie išli enormne hore, päť- až šesťnásobne. Každá pomoc je preto vítaná,“ dodal Šumichrast.