Mladík si myslel, že v piesku objavil prázdnu mušľu. Kvôli tomuto takmer prišiel o život

Samozvaný odborník na lastúry Jono Montgomery riskoval život pri návšteve pláže v austrálskom štáte Queensland, kde objavil na prvý pohľad nenápadnú mušľu. Mladík vzal mušľu do ruky a keďže si nebol istý, či je prázdna, opatrne ju prevrátil tak, aby z nej mohol vyjsť jej obyvateľ.

„Určite nie je prázdna,“ hovorí Montgomery vo videu, ktoré sám nahral a zverejnil na sociálnych sieťach. „Počkať, čo to je? Aha, to je len kameň,“ myslel si najprv nadšenec. V skutočnosti sa v lastúre nachádzala raritná a extrémne jedovatá homolica mapová, ktorej jed je taký silný, že jedna kvapka má potenciál do deviatich minút usmrtiť až 20 ľudí.

You wouldn’t think of snails as quick, but as predators they’re fast and furious. Cone snails (Conus textile), pictured below, are highly venomous, and they strike quickly with a harpoon-like mouthpart that injects toxins into prey to paralyze it. pic.twitter.com/79s9UC4uPh