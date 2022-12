Prezidentka hovorila s premiérom o aktuálnej politickej situácii

Vodiči sanitiek nedostanú stabilizačný príspevok, hrozí ich zvýšený odlev

DNES - 13:23 Domáce

Vodiči sanitiek nedostanú stabilizačný príspevok. Asociácia dopravnej zdravotnej služby to označila za diskriminačné. Môže to spôsobiť zvýšený odlev, čo by ohrozilo fungovanie dopravnej zdravotnej služby.