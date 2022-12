Chren: Rok 2023 bude pre samosprávy náročný, v ďalších rokoch však môže kľaknúť celý štát

Mestá a obce sa nevyhnú zvyšovaniu niektorých daní a poplatkov, ani šetreniu. Roky 2024 a 2025 môžu byť, ako tvrdí, ešte ťažšie, keďže jednorazová kompenzácia pre výpadky v ich rozpočtoch v súvislosti s daňovým bonusom platiť nebude.

„Budúci rok bude pre všetky samosprávy veľmi náročný. Vďaka tomu, že sa podarilo vyrokovať mimoriadnu jednorazovú kompenzáciu, tak žiadna obec neskrachuje. Všetky ale budú živoriť a budú musieť výrazne šetriť. Mnohé určite pristúpia k zvyšovaniu poplatkov,“ konštatuje Chren.

V súvislosti s ďalšími rokmi 2024 a 2025 však hovorí, že ak sa nič nezmení, pre samosprávy to budú ešte ťažšie roky. Vtedy totiž už prisľúbené kompenzácie platiť nebudú, zároveň by mala začať platiť ústavná dlhová brzda. Štát, ako tvrdí, si vtedy nebude môcť brať úvery ani pôžičky, obce a mestá nebudú mať pri znížených príjmoch napríklad na kofinancovanie európskych projektov, ktoré plánujú.

„Ak začne platiť ústavná dlhová brzda v terajšej podobe, kľakne celý štát, nielen obce. Máme rok na to, aby sme sa pripravili. Budúce roky nás čaká tvrdý šetriaci mód, bez ktorého by sme to nedokázali ustáť,“ uviedol Chren.