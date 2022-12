Zelenskyj: Ukrajinská obrana zostrelila všetky drony útočiace ráno na Kyjev

Zelenskyj uviedol, že deň v Kyjeve sa v stredu začal ruským útokom iránskymi dronmi Šáhid. „Všetkých 13 bolo zostrelených našimi systémami vzdušnej obrany,“ uviedol Zelenskyj vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach

Podľa predbežných informácií boli pri útoku poškodené dve administratívne budovy v kyjevskpm Ševčenkovom obvode, uviedla miestna vojenská samospráva. Podľa mestskej samosprávy boli obe budovy poškodené „troskami dronov“. Zverejnené boli tiež zábery, na ktorých vidieť rozsiahle poškodenú strechu jednej z týchto budov.

It appears that all drones aimed at Kyiv have been shot down before reaching their intended targets. All damage relates from falling debris of the Shaheds.



Air defense teams doing a great job! #Ukraine #Kyiv pic.twitter.com/ehvnZhk9Ia