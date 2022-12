Prečo na niektorých toaletách chýbajú záchodové dosky? Dôvod je jednoduchý a nie je to vandalizmus

Často je to vidieť na verejných toaletách. Dôvod, prečo je to tak, dáva v skutočnosti veľký zmysel. A nemá to nič spoločné s vandalizmom. Záchodové dosky na mnohých toaletách chýbajú z hygienických dôvodov, píše portál ladbible.com.

Webová stránka Toilet Guru poukázala na to, že záchodové dosky sú obvykle vyrobené z dreva alebo pórovitého plastu, zatiaľ čo záchod je keramický. Pórovité materiály zachytávajú všetky druhy baktérií a pachov oveľa viac ako keramická toaleta. Viditeľné je to najmä na toaletách, ktoré používa veľa ľudí.

Aj keď sedadlá bez toaliet nie sú práve najpohodlnejšie na sedenie, je oveľa jednoduchšie ich udržiavať čisté, píše ladbible.com. Navyše neexistujú žiadne špeciálne pravidlá, ktoré by takýto krok nedovoľovali. Za to, čo sa týka ich sanitácie, pravidiel je viac než dosť. Všetky uvádzajú, že verejné toalety musia byť čisté a hygienické. Vlastnosti, ktoré sa dajú oveľa ľahšie dosiahnuť bez záchodovej dosky.