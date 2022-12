Prezidentku teší, že Ústavný súd uznal jej argumenty

Uviedla to na sociálnej sieti.

„Schválená novela zákona totiž predstavovala neprimeraný zásah vlastníckeho práva vodární do hospodárenia samospráv s vlastným majetkom a zvýšené náklady pre samosprávy,“ poznamenala hlava štátu. V praxi by zákon podľa nej znamenal neúmernú a neproporcionálnu záťaž pre verejné rozpočty samospráv a zároveň by sa premietla do zvýšených cien za dodávku vody pre bežných koncových odberateľov.

Časť zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom v utorok ÚS SR. Ide o ustanovenia, ktoré ukladajú vlastníkom verejných vodovodov povinnosť na vlastné náklady zabezpečovať opravy a údržbu vodovodných prípojok, ktoré sa na vodovod pripájajú.