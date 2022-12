Prestaňte ničiť svoj trávnik. Tomuto sa v zime vyhýbajte

Výhodou je, že nemusíte spraviť veľa, aby ste trávnik počas zimných mesiacov nezničili a na jar sa z neho mohli tešiť. Stačí sa len vyhýbať klasickým chybám. Takto to určite zvládnete.

Odhrnutý sneh dávajte inde

Kam dať odhrnutý sneh z chodníka? No predsa na trávnik. Vo všeobecnosti to nie je problém. Ten nastáva až vtedy, keď sa na chodník používa rozmrazovač. Soľ v rozmrazovacom zariadení, ako aj váha snehu by mohli trávnik poškodiť.

S lopatou opatrne

Keď už je reč o lopate, venujte pozornosť tomu, čo robíte, keď sa priblížite k okraju trávnika. Dávajte si pozor na to, aby ste spolu so snehom neodstraňovali aj kúsky trávnika a zeminy, radí portál lifehacker.com.

Pozor na rozmrazovače

Tradične sa v úlohe rozmrazovača na cesty či chodníky používa soľ alebo produkty obsahujúce chlorid sodný. Podľa záhradníka na Iowskej štátnej univerzite Richarda Jarouna práve tie poškodzujú váš trávnik najviac.

Ide o to, že keď má pôda vysoký obsah soli, trávnik ani iné rastliny nie sú schopné absorbovať dostatok vody. A to aj napriek tomu, že je tam vďaka sneženiu vody dostatok. Je to stav nazývaný fyziologické sucho.

Namiesto používania rozmrazovacích prípravkov s chloridom sodným odporúča zvoliť tie s chloridom vápenatým, chloridom draselným a chloridom horečnatým, ktoré sú menej škodlivé pre trávniky a rastliny.

Vyhnite sa premávke

Zhutnená pôda má zníženú schopnosť absorbovať živiny. Preto je najlepšie vyhýbať sa chôdzi, jazde či parkovaniu na trávniku, keď to je možné. Niežeby ste nemali chodiť po trávniku, ale možno môžete zvážiť, kde budete stavať snehuliakov či mať ihrisko.

Ak žijete na mieste, kde zvykne napadnúť veľa snehu, čo vyžaduje snežnú frézu či pluh, označte, kam siaha trávnik. Po jeho obvode umiestnite drevené alebo kovové kolíky. Ten, kto sa bude starať o odpratávanie snehu, tak bude presne vedieť, kde končí príjazdová cesta a začína trávnik.