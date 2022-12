SaS: Ústavný súd potvrdil, že táto vláda škodí Slovensku

Informovali o tom z komunikačného oddelenia SaS.

Plénum ÚS rozhodlo, že nejde o jednorazovú adresnú pomoc, ale o systémovú zmenu, ktorá nespĺňa ústavné požiadavky na efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov. „Zároveň neboli splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie, pre ktoré sa k návrhu nemohla vyjadriť ani Rada pre rozpočtovú zodpovednosť či subjekty, ktorých sa zrušený zákon existenčne dotýkal,“ priblížili liberáli.

„Upozorňovali sme na to od začiatku a navrhovali sme alternatívy. No koalícia si to musela stoj čo stoj pretlačiť v skrátenom legislatívnom konaní. V konečnom dôsledku budú pre tento zákon najviac škodovať samosprávy, z ktorých mnohé budú rok 2023 začínať v rozpočtovom provizóriu, napríklad Bratislava či Košice,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik (SaS). Poznamenal, že samosprávy pritom poskytujú 70 percent služieb pre občanov, takže na ne peniaze nájsť musia, a to jedine zvyšovaním poplatkov.

Baránik tvrdí, že vláda často nerešpektuje odborníkov ani dohody a pretláča neobvyklé nápady v rozpore so zákonom a ústavou. „Hnutie OĽANO rozbilo vlastnú koalíciu, rozvrátilo krajinu, ochudobnilo samosprávy, uškodilo verejným financiám a z rokovacieho poriadku a ústavy urobilo trhací kalendár. Navyše tým legitimizovalo ľudí z ĽSNS. Aj dnešné udalosti z parlamentu sú následkom takéhoto vládnutia Igora Matoviča,“ dodal Baránik.

Za protiústavné označil v utorok ÚS SR časti tzv. prorodinného balíčka, ktorý Národná rada SR v júni opätovne schválila po vetovaní prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Rozhodnutie pléna ÚS v utorok oznámil predseda súdu Ivan Fiačan s tým, že poukázal na neústavnosť legislatívneho procesu pred prijatím právnej úpravy.