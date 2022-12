Prezidentka: Rozhodnutie ÚS je dôležitým príspevkom k posilneniu právneho štátu

Do budúcna to bude ústavným mantinelom pre vládnucu väčšinu, ktorá by chcela opäť zneužiť skrátené legislatívne konanie. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti.

„Rozhodnutie Ústavného súdu v konaní, ktoré sa začalo na môj návrh, je dôležitým príspevkom k posilneniu právneho štátu, a to predovšetkým v zmysle ochrany ústavných princípov legislatívneho procesu,“ spresnila.

Za protiústavné označil v utorok Ústavný súd SR časti tzv. prorodinného balíčka, ktorý Národná rada SR v júni opätovne schválila po vetovaní prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Prezidentka napadla sporné časti balíčka z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) v rámci zákona o financovaní voľného času dieťaťa.