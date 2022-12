Kollár: Sme rodina má jasno v postoji pri hlasovaní o dôvere vlády

„Buď sa dovtedy dohodneme v nejakom širšom spektre politických strán, že sa dohodneme na predčasných voľbách, to je jeden scenár, druhý scenár je, že sa urobí rekonštrukcia vlády, tretí je, že niekto odstúpi z ministerského postu,“ povedal Kollár s tým, že alternatív možných riešení je viacero.

Kollár odmieta, že by pred utorkovým pôvodným termínom hlasovania prišiel s ponukou o jeho posune. „Boli sme pripravení ísť hlasovať. Boli by sme proti pádu vlády,“ uviedol. Vzhľadom na návrh koaličného partnera odsun podporili. Považuje to za legitímne, keďže postup odsúhlasilo aj plénum NR SR. Naznačil, že hlasovanie sa odsunulo aj preto, aby vznikol priestor pre koaličného partnera vysporiadať sa s jednotlivými scenármi riešení. Nechcel však konkretizovať, čo by si mal partner vysporiadať.

Na otázku o najprijateľnejšom scenári odpovedal, že pre Sme rodina je dôležité, aby vládla vláda do konca. Ak však padne, preferuje čo najskorší možný termín predčasných volieb. Kollár naďalej odmieta úradnícku vládu, ktorá neprešla voľbami. Otázne podľa neho je, či by získala takáto vláda dôveru.

Uviedol tiež, že sa ešte budú snažiť rozprávať aj s Martinom Borguľom a Jánom Krošlákom, ktorí odišli z klubu Sme rodina a chceli hlasovať za pád vlády. Možná cesta je podľa jeho slov aj dohoda s poslancami okolo Štefana Kuffu. „Môžeme sa baviť s kýmkoľvek,“ podotkol.

Čo sa týka návrhu na zmenu Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami z dielne Sme rodina, ktorú vetovalo hnutie OĽANO, ostáva v programe riadnej schôdze. „Zatiaľ to nesťahujeme,“ uviedol Kollár.