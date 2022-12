Pellegrini: Budeme za pád vlády, aj keby odstúpil Matovič

Pellegrini považuje presun hlasovania o páde vlády za prejav slabosti a strachu zo strany premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Poslanci Martin Borguľa a Tomáš Taraba vítajú presun hlasovania.

„Budeme stále za pád tejto vlády, on je stále predseda najsilnejšej politickej strany, to by ničomu nepomohlo. Máme informácie, že sa môže do štvrtka stať, že odstúpi nielen Igor Matovič, ale aj Roman Mikulec,“ povedal novinárom Pellegrini. Myslí si, že nakoniec možno teatrálne urobí demisiu premiér. „Alebo prídu s tým, že nám začnú ponúkať termín predčasných volieb,“ dodal s tým, že zatiaľ majú informácie o voľbách na začiatku septembra, no preferuje ich aspoň koncom júna.

Borguľa podporil presunutie hlasovania. Je rád, že sa vytvoril priestor na rokovanie. „Vytvoril sa priestor aj na splnenie mojej podmienky a budem čakať, čo sa bude ďalej diať,“ povedal, že rokovanie s premiérom ešte nebolo. Nedostal informácie, že by mohol premiér ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) odvolať. Borguľa chce hlasovať za pád vlády, pokiaľ ostane Mikulec na svojej stoličke.

Taraba vidí v nasledujúcich dvoch dňoch priestor na dohodu na predčasných voľbách. „Pre opozíciu je najlepší jún, padajú hlasy, že koalícia by chcela september,“ povedal novinárom s tým, že neexistuje základný legislatívny rámec na vypísanie predčasných volieb. Návrh novely Ústavy SR z dielne Sme rodina o možnosti skrátiť volebné obdobie podľa neho neprejde, pokiaľ ho nepodporí OĽANO. „SaS si dala podmienku, že my ako opozícia máme zahlasovať za vyhodenie tej časti, kde ľudia majú v referende možnosť skrátiť si volebné obdobie,“ povedal. Existuje podľa neho šanca dohodnúť sa na predčasných voľbách. „Ak sa dohodneme na termíne predčasných volieb, rozprávajme sa o podobe, v akej vláda dovládne,“ dodal.