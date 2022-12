Prieskum: Väčšina Slovákov prichádza pre zdražovanie o úspory

Kollár: Keď padne vláda, bol by nezmysel sa púšťať do rozpočtu

DNES - 13:41 Ekonomické

Ak padne vláda, bol by nezmysel sa púšťať do hlasovania o štátnom rozpočte na budúci rok. Vyhlásil to na tlačovej konferencii predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár.