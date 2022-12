Sulík: Odsunutím hlasovania by sa mal vytvoriť priestor, aby Matovič odstúpil

Odsunutím hlasovania o vyslovení nedôvery vláde by sa mal vytvoriť priestor na to, aby minister financií Igor Matovič (OĽANO) odstúpil z funkcie. V utorok to povedal poslanec a líder SaS Richard Sulík.

Vládu podľa Sulíka opäť podržali fašisti. Má za to, že k hlasovaniu o páde vlády vo štvrtok dôjde. Za poslanecký klub SaS budú všetci prítomní a jednotní. Ako avizovali, budú hlasovať za. Sulík tiež deklaroval, že s nikým nebudú vyjednávať ani ho presviedčať.

„Musíme niečo urobiť teraz, lebo ak by sme to neurobili, tak vo februári 2024 sa Robert Fico triumfálne vráti, a my to nechceme,“ poznamenal Sulík s tým, že týmto konaním je šanca, že budúca vláda bude poctivo demokratická.