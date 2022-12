Poslanci okolo Čekovského žiadajú od premiéra a Matoviča dohodu s SaS

Poslanci Národnej rady (NR) SR zoskupení v občiansko-demokratickej platforme žiadajú premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) a predsedu hnutia OĽANO Igora Matoviča, aby sa do poslednej chvíle usilovali o takú dohodu so stranou SaS, ktorá aj za cenu rekonštrukcie vlády zabráni jej pádu. Tento krok by podľa nich umožnil nájsť novú demokratickú väčšinu na podporu vlády Hegera.

„Po tom, ako koaliční poslanci Martin Borguľa a Ján Krošlák oznámili, že budú hlasovať za pád vlády, ľuďom, ktorým záleží na tejto krajine, neostáva nič iné, iba rokovať a dohodnúť sa,“ napísali poslanci združení okolo Kristiána Čekovského (OĽANO). Zároveň zopakovali svoju žiadosť, aby sa hlasovanie o nedôvere presunulo na januárovú schôdzu parlamentu. „Namiesto chaosu a odovzdania krajiny do rúk Roberta Fica môžeme vytvoriť čas a priestor na rokovania medzi demokratmi,“ uzavreli.