Klub Sme rodina pred hlasovaním o páde vlády opúšťajú dvaja poslanci

Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Krošlák (Sme rodina) bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Tvrdí, že vláda Eduarda Hegera (OĽANO) tu nikdy nebola a riadi ju líder OĽANO Igor Matovič. Zároveň avizuje vystúpenie z klubu Sme rodina. Rovnako oznámil odchod z klubu Sme rodina aj Martin Borguľa, ktorý bude hlasovať za pád vlády.

„Dnes nebudem hlasovať za návrat mafie a koniec demokracie, ale za odchod sekty, ktorá spôsobila chaos a teror v tejto krajine,“ napísal Krošlák na sociálnej sieti s tým, že sa rozhodol hlasovať za pád vlády pod taktovkou Matoviča. Krajinu podľa neho riadi nekompetentná skupina ľudí okolo Matoviča, ktorá by mala odísť. „Vzhľadom na to, že moje názory v tomto nie sú totožné s vedením hnutia Sme rodina, ohlasujem vystúpenie z tohto poslaneckého klubu, ktorého členov si vážim a ich prácu a názory rešpektujem,“ dodal Krošlák.

Borguľa sa pred utorkovým hlasovaním o páde vlády rozhodol vystúpiť z poslaneckého klubu Sme rodina. Poslanec chce hlasovať za pád vlády, ak minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) neodíde zo svojej stoličky alebo nebude odvolaný. Borguľa tiež na sociálnej sieti napísal, že nikto ho neťahá do iného poslaneckého klubu ani žiaden iný nehľadá.

Po vyjadreniach Krošláka a Borguľu je podľa slov podpredsedu parlamentu Gábora Grendela (OĽANO) jasné, že v parlamente je dostatok hlasov na vyslovenie nedôvery vláde. Opätovne preto apeluje na poslancov SaS. „Ak ste boli na začiatku podania návrhu v tom, že 'vláda nepadne', že to bude len 'otestovanie väčšiny', o koho sa vláda opiera, tak po oznámeniach Borguľu a Krošláka máte istotu, že vláda padne, že to žiaden test nebude. Ak táto vláda padne vašimi hlasmi, riskujete, že vám to volič SaS neodpustí,“ uviedol a pripomenul pád vlády Ivety Radičovej. „Ak vám volič SaS neodpustí povalenie vlády pomocou Fica, Pellegriniho, Mazureka, Borguľu a Krošláka, riziko, že pri najbližších voľbách prepadnú stovky tisíc (vašich) hlasov potrebných na vytvorenie prozápadnej, protikorupčnej vlády, bude veľmi vysoké. Nerobte to,“ dodal.