Ukrajinský minister: Svet musí prehodnotiť jadrovú bezpečnosť

Pred utorkovou konferenciou v Paríži to v rozhovore pre agentúru AFP povedal ukrajinský minister pre energetiku Herman Galuščenko.

Cieľom medzinárodnej konferencie, ktorú organizuje Francúzsko, je zabezpečiť financovanie obnovy poškodenej infraštruktúry na Ukrajine a posilniť podporu Kyjeva v boji proti ruskej okupácii.

Za uplynulé dva mesiace cielené ruské útoky zničili najmenej 40 percent ukrajinskej energetickej infraštruktúry. Galuščenko preto na konferencii požiada o potrebné zariadenia a finančné prostriedky, aby Ukrajinci zvládli zimu.

V pondelkovom rozhovore Galuščenko povedal, že ruská invázia na Ukrajine „úplne mení naše chápanie jadrovej bezpečnosti“. Ako bod obratu označil práve obsadenie Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES).

ZAES, ktorá sa nachádza na východe Ukrajiny, v marci obsadili ruské jednotky a v jej okolí pokračuje ostreľovanie.

„Nikto nečakal, že niekto dokáže dobyť jadrovú elektráreň... Táto situácia nás absolútne núti prehodnotiť, čo by sme mali robiť z hľadiska bezpečnosti,“ povedal Galuščenko pre agentúru AFP.

Obsadenie jadrovej elektrárne Ruskom „zničilo“ podľa ministrových slov akékoľvek zdanie záchrannej siete, ktorú poskytujú dohody uzatvorené západnými krajinami a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE).

Podľa Galuščenko sa otázka bezpečnosti jadrových elektrární týka nielen Ukrajiny, ale všetkých krajín sveta. „Znamená to, že akékoľvek rakety, ktoré by mohli letieť, povedzme, až 2000 kilometrov, by mohli zasiahnuť akýkoľvek jadrový reaktor,“ dodal.