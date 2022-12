Zelenskyj sníva o pive na pláži a rýchlom konci vojny

"Chcem ísť len k moru a dať si pivo," povedal podľa ukrajinských médií v rozhovore s americkým moderátorom Davidom Lettermanom nakrútenom v Kyjeve už v októbri pre program My Next Guest Needs No Introduction (Môjho ďalšieho hosťa netreba predstavovať) streamovacej platformy Netflix. Správa je prevzatá z agentúry DPA.

„Až do nášho víťazstva však budem prezidentom,“ povedal sebaisto 44-ročný Zelenskyj, ktorý bol do funkcie ukrajinského prezidenta zvolený v roku 2019.

Podľa Zelenského sa môže vojna na Ukrajine rýchlo skončiť, ak by náhle zomrel ruský prezident Vladimir Putin, pretože autoritárske režimy sú prispôsobené jednej osobe.

„Ak tento človek odíde, inštitúcie sa zastavia. Takéto obdobie bolo aj v Sovietskom zväze. Všetko sa zastavilo,“ podotkol Zelenskyj. V prípade smrti v súčasnosti 70-ročného Putina by sa totiž podľa neho Rusko zaoberalo v prvom rade samo sebou.

Zelenskyj neverí, že by Putin na Ukrajine použil jadrové zbrane. „Je si vedomý toho, že keď ich použije, bude to mať dôsledky pre neho samotného,“ zdôraznil. Putin má podľa neho príliš rád život na to, aby sa odhodlal k takémuto kroku, dodal.

Rusko vojensky napadlo Ukrajinu 24. februára. V súčasnosti okupuje viac ako 18 percent ukrajinského územia.