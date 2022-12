Toto si do kúpeľa nikdy nedávajte. Týchto 5 zložiek skutočne pomáha

Aj keď teplý kúpeľ dokáže sám o sebe pomôcť vášmu telu a duši, možno si ho budete chcieť vylepšiť nejakými extra prísadami. Nie všetky prísady na trhu sú však pre vás prospešné. Niektoré produkty zvláčňujú pokožku, ale niektorým sa treba vyhnúť.

Napríklad niektoré esenciálne oleje môžu narušiť jemnú rovnováhu pH vagíny alebo spustiť príznaky kožných ochorení, ako je ekzém. Niektoré prísady však prinášajú zdravotné benefity a pritom ich možno máte celý čas v kuchyni.

Tu je niekoľko spôsobov, ako si vylepšiť kúpeľ na zlepšenie zdravia pokožky, úľavu od stresu a zdravý spánok. Zároveň prinášame zoznam zložiek, ktorým by ste sa podľa lekárov a dermatológov mali vyhnúť.

To najlepšie, čo môžete pridať do kúpeľa

Epsomská soľ

Doplnok do kúpeľa, ktorý najviac odporúčajú zdravotníci, je epsomská soľ, ktorá je vyrobená z horčíka, síry a kyslíka. Pridajte asi jednu šálku epsomskej soli do kúpeľa na upokojenie boľavých svalov a stuhnutých kĺbov a vyberajte si soľ, ktorá obsahuje 100 percent síranu horečnatého.

Kúpanie s epsomskou soľou prirodzene redukuje bolesť a zápal v dôsledku zranenia. Epsomskej soli sa vyhýbajte, ak máte zápal kože (začervenanie, opuch, vyrážky, pľuzgiere, bolesť, suchosť a svrbenie) alebo infekciu kože, alebo ak máte otvorenú ranu alebo popáleninu.

Levanduľový olej

Esenciálne oleje sú jednoduchým spôsobom, ako si vylepšiť kúpeľ, no mali by ste si vyberať múdro, pretože niektoré môžu byť škodlivé. Našťastie, levanduľový olej je zvyčajne úplne bezpečný, má aromaterapeutické výhody a odporúčajú ho aj niektorí dermatológovia. Levanduľový olej podporuje relaxáciu, upokojuje svaly a pomáha znižovať úzkosť.

Okrem jeho upokojujúcej vône niektoré vedecké dôkazy naznačujú, že levanduľový olej má antiseptické a protizápalové vlastnosti, ktoré podporujú hojenie rán. Prehľad v časopise Journal of Alternative and Complementary Medicine z augusta 2020 zistil, že levanduľový esenciálny olej podporuje rýchlejšie hojenie rán a zvyšuje produkciu kolagénu v koži.

Ako používať esenciálne oleje, ako je levanduľový olej vo vašom kúpeli:

Najlepšie je zriediť ich nosným olejom, ako je kokosový alebo jojobový olej predtým, ako ich nanesiete na pokožku alebo ich pridáte do vody do kúpeľa. Použite až 25 kvapiek esenciálneho oleja na 15 mililitrov nosného oleja, potom si večer pridajte pár kvapiek tejto zmesi do kúpeľa a vychutnajte si upokojujúcu vôňu.

Sóda bikarbóna

Kúpele so sódou bikarbónou môžu byť potenciálnym liekom na ekzém a súvisiace podráždenie pokožky. Pridajte ¼ šálky do kúpeľa na zmiernenie svrbenia. Ak máte dieťa s plienkovou dermatitídou, skúste mu do kúpeľa pridať 2 polievkové lyžice jedlej sódy. Sóda bikarbóna má detoxikačné účinky a vyrovnáva pH, čo môže pomôcť balansovať esenciálne oleje používané v soli do kúpeľa. Môže tiež pomôcť odstrániť pachy. Sóda bikarbóna sa často ponúka ako domáci liek na akné, no u niektorých, ktorí sú na ňu citliví a možno o tom nevedia, môže spôsobiť mierne podráždenie.

Olivový olej

Príliš dlhé namáčanie vo vani môže vysušiť pokožku, ale olivový olej môže pôsobiť ako prírodný zvlhčovač. Horúca voda a čistiace prostriedky môžu zbaviť pokožku jej prirodzených olejov a kožnej bariéry. Dermatológovia odporúčajú naniesť si olej na pokožku predtým, ako sa ponoríte do kúpeľa, aby ste zvýšili vlhkosť pokožky, alebo si ho naliali priamo do vane. Do vody do kúpeľa môžete pridať 5 polievkových lyžíc až 1 šálku olivového oleja. Ak máte pleť so sklonom k akné, voľte radšej menej oleja. A ak si do kúpeľa pridávate olej, dávajte si veľký pozor, aby ste sa pri vystupovaní z vane nepošmykli.

Ovsené vločky

Kúpele s ovsenými vločkami sú tradičným liekom na rôzne kožné ochorenia, ako je ekzém a psoriáza, a sú skvelou voľbou pre každého, kto chce hydratovať svoju pokožku. Ovos je známy svojimi upokojujúcimi a protizápalovými vlastnosťami. Pridajte jeden a pol šálky ovsených vločiek do vody na upokojenie a zvlhčenie pokožky. Aby ste minimalizovali neporiadok, vložte vločky do siloniek a priviažte ku kohútiku, kým si budete púšťať kúpeľ.

To najhoršie, čo môžete dať do kúpeľa

Šumivé bomby

Zafarbia vodu vo vani, majú zaujímavý tvar a prinesú do kúpeľa ďalšiu zábavu. Bomby do kúpeľa však majú určité negatíva. Zložky, vďaka ktorým sú farebné, trblietavé, voňavé a šumivé, môžu dráždiť pokožku a narúšať vaginálnu mikroflóru. Medzi pochybné zložky patrí:

Umelé vône, ktoré môžu spôsobiť hormonálnu nerovnováhu

Rôzne umelé farbivá, ktoré môžu spôsobiť podráždenie, alergické reakcie a prispieť k infekciám močových ciest

Peroxid vodíka, ktorý môže narušiť rovnováhu vaginálnej mikroflóry, takže budete náchylní na močové alebo kvasinkové infekcie

Tea Tree olej

Nie všetky éterické oleje sú vhodné do kúpeľa. Jedným z nich je čajovníkový olej. Je totiž príliš koncentrovaný a je založený na oleji a olej a voda sa nemiešajú. Po naliatí do kúpeľa bude esenciálny olej plávať na hladine vody. Keď sa koncentrovaný olej dostane do kontaktu s pokožkou, môže spôsobiť podráždenie.

Je nepravdepodobné, že by to bol problém s olejmi, ktoré sú zriedené v nosnom oleji, ale dráždivejšie oleje, ako je čajovníkový, môžu predstavovať problém, najmä pri vyšších dávkach. Tea tree olej má vysoké riziko spôsobenia alergickej kontaktnej dermatitídy (pri testovaní až 3,5 zo 100 ľudí malo kožnú reakciu).

Pena do kúpeľa

Samotná pena do kúpeľa vám nemusí uškodiť, ale mali by ste si dôkladne skontrolovať zložky, ktoré obsahuje. Mali by ste sa vyhnúť bublinkovým kúpeľom, ktoré obsahujú veľa chemikálií a umelých prísad. Tie môžu byť potenciálne dráždivé pre pokožku, najmä ak ste náchylní na suchú pokožku, alergické reakcie, ekzémy alebo psoriázu.

Kokosový olej

Ak sa chystáte pridať olej do kúpeľa kvôli hydratačným výhodám, voľte olivový olej pred kokosovým. Kokosový olej je vysoko komedogénny, čo znamená, že môže ľahko upchať póry a spôsobiť vyrážky, najmä u tých, ktorí majú pleť náchylnú na akné.