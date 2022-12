Súkromné ZP kritizujú VšZP, odchádzajúcich poistencov pozýva na stretnutie

Poukazuje na viaceré podnety od poistencov, ktorí majú podozrenie, že boli prepoistení na základe nekalých praktík.

„Z nášho pohľadu ide o veľmi nevhodný postup konkurencie, ktorá chce takto svojich bývalých poistencov na osobnom stretnutí v pobočke motivovať k spochybneniu voľby novej zdravotnej poisťovne,“ uviedla riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union ZP Elena Májeková. Takúto komunikáciu považuje za nevhodnú aj z hľadiska hospodárenia.

Obsah listu môže podľa poisťovne vzbudzovať u nových poistencov mätúci dojem, že starostlivosť o ich zdravie môže byť obmedzená. Ubezpečila, že to tak nie je a noví poistenci nie sú povinní navštíviť pobočku bývalej poisťovne. Union ZP v tejto súvislosti podala podnet na Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Dôvera hovorí o pokračujúcich neférových praktikách štátnej zdravotnej poisťovne. „Svedčí o nich nielen množstvo podnetov o neoprávnenom prepoistení do VšZP, ale aj jej najnovšia komunikácia určená poistencom, ktorí sa rozhodli odísť do súkromných zdravotných poisťovní za atraktívnejšími benefitmi a lepšími službami,“ uviedol pre TASR jej PR špecialista Matej Štepianský. „Ubezpečujeme našich nových poistencov, že zabezpečujeme rovnakú alebo ešte lepšiu zdravotnú starostlivosť ako štátna zdravotná poisťovňa. List, ktorým ich volá na návštevu pobočky, môžu vyhodiť do koša,“ doplnil.

VšZP tvrdí, že cieľom listu bolo poistencov informovať, edukovať a chrániť. „Len počas minulého týždňa sa na call centrum VšZP obrátilo viac ako 700 ľudí, ktorí majú podozrenie, že boli prepoistení na základe nekalých praktík. Aj preto si poisťovňa stojí za osvetovou aktivitou v podobe listu, ktorú realizovala v záujme ochrany poistencov,“ uviedla pre TASR manažérka komunikácie štátnej poisťovne Eva Peterová. VšZP zároveň odmieta tvrdenie, že v liste očierňovala Union ZP.

Štátna poisťovňa podotkla, že v súvislosti s výberom zdravotnej poisťovne rešpektuje rozhodnutie každého občana. „Keďže ide o zodpovedné rozhodnutie, pri ktorom ide o zdravie a životy ľudí, poisťovňa odmieta, aby sa robilo pod nátlakom a pod vplyvom nepravdivých a zavádzajúcich informácií,“ skonštatovala Peterová. Po sumarizácii všetkých podnetov poistencov sa chce štátna poisťovňa obrátiť s podaním na ÚDZS.