Neuveriteľný stret gorily s chlapcom: Muž uviedol, že to poznačilo celý jeho život

Britský muž, ktorého ako dieťa ochránila gorila, vysvetlil, ako tento incident ovplyvnil jeho život.

Dávno pred tragickým prípadom gorily Harambe mal Levan Merritt oveľa pozitívnejšiu skúsenosť, keď spadol do výbehu goríl v zoologickej záhrade v Jersey. Ochránil ho vtedy samec gorily menom Jambo, prezývaný Nežný obor.

Incident sa odohral v roku 1986, keď mal Levan iba päť rokov. Rodinný výlet do zoologickej záhrady sa zmenil na nočnú moru, keď sa Levan naklonil cez zábradlie, aby si lepšie prezrel gorily, no potom spadol.

Keď Levan ležal v bezvedomí na zemi, jeho rodina a ďalší návštevníci začali panikáriť, keď sa k malému dieťaťu priblížila gorila. Ale na ich veľké prekvapenie, namiesto útoku ho zviera jemne pohladilo po chrbte a postavilo sa na stráž pred ostatnými gorilami.

Keď sa Levan konečne prebudil, začal plakať od bolesti, pretože pri páde utrpel fraktúru lebky a ruky. Výkriky znepokojili Jamba, ktorý utiekol práve vo chvíli, keď jeden zo zamestnancov zoo prišiel vyzbrojený iba palicou, aby sa pokúsil chlapca zachrániť.

Krátko nato priskočil ďalší muž a spoločne zahnali ostatné gorily, kým záchranár dostal Levana do bezpečia. Chlapca letecky previezli do nemocnice, kde strávil šesť týždňov a konečne si mohol pozrieť zábery, vďaka ktorým sa on a Jambo preslávili po celom svete.

Tri desaťročia po incidente Levan prehovoril pre MailOnline o svojom blízkom stretnutí s Jambom a o tom, ako to zmenilo jeho život k lepšiemu. Levan zostal v úzkom kontakte so zoologickou záhradou a pri mnohých príležitostiach sa tam vracal, vrátane predstavenia bronzovej sochy Jamba, ktorá bola inštalovaná v roku 1992 po jeho smrti.

Ako uviedol: "Som navždy vďačný Jambovi, pretože to samozrejme mohlo dopadnúť inak. Bolo úžasné, ako ma takýmto spôsobom chránil. Potešilo ma, že som sa mohol zúčastniť toho, keď bola jeho socha umiestnená v zoo."

Napriek neuveriteľnému incidentu, ktorý ho preslávil po celom svete, Levan povedal, že bol v škole šikanovaný. Volali ho 'Tarzan' a 'gorilí chlapec', no pre médiá povedal, že nad tým vždy len pokrčil plecami.

Keďže má teraz dve vlastné deti, je šťastný, že majú rovnakú vášeň pre zvieratá ako on. Stret s gorilou dokonca zapôsobil na jeho manželku Amandu. Ako dodal: „Nemohla uveriť, že som to bol ja, [keď videla tie zábery], a to už je niečo, pretože nie je ľahké na ňu zapôsobiť! Prvýkrát jej to povedali moji priatelia pár mesiacov po tom, čo sme sa dali dokopy a ona im neverila a myslela si, že si z nej uťahujú, kým som jej to nepovedal. Bola šokovaná a myslela si, že je to neuveriteľné."

Je to skutočne pozoruhodný príbeh, ktorý by sa mohol skončiť úplne inak, keby nebolo Nežného obra. Tu je reportáž o incidente z toku 1986, v ktorej prehovorila aj Levanova matka.